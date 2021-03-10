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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні створять єдиний портал цифрової освіти

В Україні з’явиться Єдиний державний веб-портал цифрової освіти Дія. Цифрова освіта. Рішення про його створення ухвалив Кабмін під час засідання.

В Україні створять єдиний портал цифрової освіти

Завдяки порталу цифрову грамотність планують зробити доступною для людей усіх категорій та соціальних груп. Крім того, в уряді переконані, що він забезпечить доступ онлайн до безкоштовної освіти.

Також новий портал гарантуватиме:

  • отримання електронних документів, що підтверджують проходження навчання;
  • формування індивідуального переліку освітніх матеріалів;
  • відображення новин та результатів досліджень у сфері освіти;
  • поширення ідей цифровізації і новітніх цифрових технологій.

Міністерство цифрової трансформації повинне протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови створити та ввести в експлуатацію державний веб-портал Дія. Цифрова освіта.

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Водночас Міносвіти повинне протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови розробити нормативно-правові акти, які регулюватимуть порядок наповнення порталу освітніми матеріалами в частині платформи для дистанційного навчання Всеукраїнська школа онлайн.

Крім того, навесні в Дії запустять ще дві функції у будівельні сфері. Зокрема, Мінцифри автоматизує будівельні онлайн-послуги класу СС2 та СС3.

Це має допомогти мінімізувати корупцію у цій сфері. Загалом на сьогодні на порталі Дія доступні вісім електронних будівельних послуг.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації

Фото: Pixabay

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