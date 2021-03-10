В Україні створять єдиний портал цифрової освіти

В Україні з’явиться Єдиний державний веб-портал цифрової освіти Дія. Цифрова освіта. Рішення про його створення ухвалив Кабмін під час засідання.

Завдяки порталу цифрову грамотність планують зробити доступною для людей усіх категорій та соціальних груп. Крім того, в уряді переконані, що він забезпечить доступ онлайн до безкоштовної освіти.

Також новий портал гарантуватиме:

отримання електронних документів, що підтверджують проходження навчання;

формування індивідуального переліку освітніх матеріалів;

відображення новин та результатів досліджень у сфері освіти;

поширення ідей цифровізації і новітніх цифрових технологій.

Міністерство цифрової трансформації повинне протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови створити та ввести в експлуатацію державний веб-портал Дія. Цифрова освіта.

Водночас Міносвіти повинне протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови розробити нормативно-правові акти, які регулюватимуть порядок наповнення порталу освітніми матеріалами в частині платформи для дистанційного навчання Всеукраїнська школа онлайн.

Крім того, навесні в Дії запустять ще дві функції у будівельні сфері. Зокрема, Мінцифри автоматизує будівельні онлайн-послуги класу СС2 та СС3.

Це має допомогти мінімізувати корупцію у цій сфері. Загалом на сьогодні на порталі Дія доступні вісім електронних будівельних послуг.