Из-за отключения теплоснабжения в Донецкой области, из-за чего без тепла остались местные жители, Донецкоблгаз ждет проверка.

Об этом во время брифинга 11 марта сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

— В ходе исследования, которое провели в аппарате СНБО Украины, мы выяснили, что владельцами Донецкоблгаза являются две компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге. Эти две компании сейчас проверят, — отметил Алексей Данилов.

По его словам, если специалисты обнаружат нарушения, Донецкоблгаз в ближайшее время вернут в государственную сферу управления.

Отключение тепла в Донецкой области

6 марта в Донецкой области начали отключать тепло. В связи с этим местные жители стали выходить на протесты.

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По информации Донецкоблгаза, НАК Нафтогаз Украины прекратил поставки природного газа для ОКП Донецктеплокоммунэнерго в связи с задолженностью предприятия перед НАК. Местный газопоставщик задолжал более 1,5 млрд грн.

В то же время в Нафтогазе призвали Донецкоблгаз не прекращать оказывать услуги по теплоснабжению до конца отопительного сезона. Подробнее об отключении тепла в Донецкой области читайте на Фактах ICTV.