Дежурства возле котельных. В Славянске люди борются с отключением теплоснабжения

Вопреки договоренностям с Нафтогазом и постановлению Кабмина, ПАО Донецкоблгаз начало отключать котельные в Донецкой области от поставок газа. Из-за этого местные жители остались без отопления на выходных.

59 котельных в регионе были отсоединены от газа в эту субботу, 6 марта, когда в страну вернулись морозы. Из-за этого люди сначала искали альтернативные способы обогрева, а затем начали массово выходить на улицу и препятствовать работникам Донецкоблгаза перекрывать тепло.

В Славянске люди даже начали организовываться и планировать ночные дежурства возле котельных.

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Жители города стали заложниками ситуации с газовыми тарифами в стране. Ведь цена на голубое топливо формировалась из расчета 4 тыс. грн за один кубометр. Теперь, когда тариф подняли, местный газопоставщик задолжал Донецкоблэнерго более 1,5 млрд грн.

Сейчас ситуацию пытаются решить. В Нафтогазе призвали Донецкоблгаз не прекращать оказывать услуги по теплоснабжению до конца отопительного сезона.

Отключение газоснабжения в Донецкой области

Еще 6 марта Нафтогаз призвал Донецкоблгаз подать тепло потребителям.

Компания просила прекратить нарушать Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой граждан.

Подробнее об отключении газоснабжения в Донецкой области читайте на Фактах ICTV.