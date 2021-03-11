Через вимкнення теплопостачання у Донецькій області, через що без тепла залишилися місцеві мешканці, Донецькоблгаз очікує перевірка.
Про це під час брифінгу 11 березня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.
– Під час дослідження, яке провели в апараті РНБО України, ми з’ясували, що власниками Донецькоблгазу є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі. Ці дві компанії зараз перевірять, – зазначив Олексій Данілов.
За його словами, якщо фахівці виявлять порушення, Донецькоблгаз найближчим часом повернуть до державної сфери управління.
Вимкнення тепла у Донецькій області
6 березня у Донецькій області розпочали вимикати тепло. Через це місцеві мешканці почали виходити на протести.
За інформацією Донецькоблгазу, НАК Нафтогаз України припинив постачання природного газу для ОКП Донецьктеплокомуненерго через заборгованість підприємства перед НАК. Місцевий газопостачальник заборгував понад 1,5 млрд грн.
Водночас у Нафтогазі закликали Донецькоблгаз не припиняти надавати послуги з теплопостачання до кінця опалювального сезону. Детальніше про вимкнення тепла у Донецькій області читайте на Фактах ICTV.