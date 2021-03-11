Через вимкнення теплопостачання у Донецькій області, через що без тепла залишилися місцеві мешканці, Донецькоблгаз очікує перевірка.

Про це під час брифінгу 11 березня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

– Під час дослідження, яке провели в апараті РНБО України, ми з’ясували, що власниками Донецькоблгазу є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі. Ці дві компанії зараз перевірять, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, якщо фахівці виявлять порушення, Донецькоблгаз найближчим часом повернуть до державної сфери управління.

Вимкнення тепла у Донецькій області

6 березня у Донецькій області розпочали вимикати тепло. Через це місцеві мешканці почали виходити на протести.

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За інформацією Донецькоблгазу, НАК Нафтогаз України припинив постачання природного газу для ОКП Донецьктеплокомуненерго через заборгованість підприємства перед НАК. Місцевий газопостачальник заборгував понад 1,5 млрд грн.

Водночас у Нафтогазі закликали Донецькоблгаз не припиняти надавати послуги з теплопостачання до кінця опалювального сезону. Детальніше про вимкнення тепла у Донецькій області читайте на Фактах ICTV.