PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Донецькоблгаз можуть повернути у держвласність – Данілов

Через вимкнення теплопостачання у Донецькій області, через що без тепла залишилися місцеві мешканці, Донецькоблгаз очікує перевірка.

газова труба

Про це під час брифінгу 11 березня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов.

– Під час дослідження, яке провели в апараті РНБО України, ми з’ясували, що власниками Донецькоблгазу є дві компанії, які чомусь зареєстровані у Гонконзі. Ці дві компанії зараз перевірять, – зазначив Олексій Данілов.

За його словами, якщо фахівці виявлять порушення, Донецькоблгаз найближчим часом повернуть до державної сфери управління.

Вимкнення тепла у Донецькій області

6 березня у Донецькій області розпочали вимикати тепло. Через це місцеві мешканці почали виходити на протести.

Читайте
Нафтогаз просить відновити теплопостачання в Донецькій області

За інформацією Донецькоблгазу, НАК Нафтогаз України припинив постачання природного газу для ОКП Донецьктеплокомуненерго через заборгованість підприємства перед НАК. Місцевий газопостачальник заборгував понад 1,5 млрд грн.

Водночас у Нафтогазі закликали Донецькоблгаз не припиняти надавати послуги з теплопостачання до кінця опалювального сезону. Детальніше про вимкнення тепла у Донецькій області читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка