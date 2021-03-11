ГФС проводит обыски: кто в стране торгует необлагаемыми нефтепродуктами

Стало известно, что подразделения ГФС совместно со Службой безопасности Украины разоблачили масштабную схему реализации некачественных нефтепродуктов через известную сеть АЗС. Об этом сообщается на сайте исполнительной службы.

Открыто производство по четырем статьям Уголовного кодекса, в частности, ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Служба безопасности совместно с Государственной фискальной службой проводят более 140 обысков в 13 офисах, семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и двух отделах таможенного оформления.

Продолжается досудебное расследование, при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

По данным СМИ, речь идет о сети АЗС Glusco.

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На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине усилят контроль за нелегальным оборотом горючего.

По его словам, в областях для этого создадут межведомственные рабочие группы с участием представителей нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ГФС, ГСЧС, Нацполиции и других уполномоченных органов, которые будут ежедневно мониторить цен на бензин.