ДФС проводить обшуки: хто в країні торгує неоподаткованими нафтопродуктами

Стало відомо, що підрозділи ДФС, спільно зі Службою безпеки України викрили масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС. Про це повідомляється на сайті виконавчої служби.

«Встановлено, що службові особи кількох суб’єктів господарювання, яким належить велика мережа АЗС, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів – палива, з використанням морських суден приховуючи реальні обсяги імпорту», – говориться у повідомленні.

Відкрито провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу, зокрема, ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

Служба безпеки спільно з Державною фіскальною службою проводять понад 140 обшуків у 13 офісах, семи нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та двох відділах митного оформлення.

Триває досудове розслідування, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

За даними ЗМІ, йдеться про мережу АЗС Glusco.

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Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні посилять контроль за нелегальним обігом пального.

За його словами, в областях для цього створять міжвідомчі робочі групи за участі представників нафтогазової галузі, профільних асоціацій, органів місцевого самоврядування, ДФС, ДСНС, Нацполіції та інших уповноважених органів, які щоденно моніторитимуть цін на бензин.