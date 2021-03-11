PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Доме профсоюзов открылся и начал работу покерный клуб

В Доме профсоюзов на Майдане Независимости, который был штабом Революции достоинства, открыли покерный клуб Full House с фудкортом. Первый турнир состоялся сегодня.

Будинок профспілок

Первые семь тестовых турниров будут проходить в клубе каждый день с 11 по 14 марта.

Журналисты-расследователи в январе 2021 заявили, что помимо спортивного покера в клубе будут играть на деньги в специальных VIP-комнатах.

Читайте
Во Львове киевлянин разбил стекло Мемориала Небесной сотни

В ответ на обвинения, Всеукраинская федерация спортивного покера заявила, что эта информация является ложным предположением и недоразумением.

— Выводы базируются на полном непонимании заказчика и исполнителей разницы между коммерческим (азартным) и спортивным покером. Спортивный покер не является азартной игрой. Статус спортивного покера урегулирован законодательством Украины, — говорится в заявлении Всеукраинской федерации спортивного покера.

Также федерация заявила, что глубоко уважает память героев Небесной сотни и участвует в капитальном ремонте помещения

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ♠️ Full House (@fullhousekyiv)

Покерный клуб в Доме профсоюзов

Министерство культуры и информационной политики выступало против открытия покерного клуба в помещении, которое было штабом революции достоинства.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что это известие его шокировало не только как министра, но и как гражданина.

В январе министерство направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, об открытии покер-клуба в этом здании.

Источник: Всеукраинская федерация спортивного покера

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка