В Доме профсоюзов на Майдане Независимости, который был штабом Революции достоинства, открыли покерный клуб Full House с фудкортом. Первый турнир состоялся сегодня.

Первые семь тестовых турниров будут проходить в клубе каждый день с 11 по 14 марта.

Журналисты-расследователи в январе 2021 заявили, что помимо спортивного покера в клубе будут играть на деньги в специальных VIP-комнатах.

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В ответ на обвинения, Всеукраинская федерация спортивного покера заявила, что эта информация является ложным предположением и недоразумением.

— Выводы базируются на полном непонимании заказчика и исполнителей разницы между коммерческим (азартным) и спортивным покером. Спортивный покер не является азартной игрой. Статус спортивного покера урегулирован законодательством Украины, — говорится в заявлении Всеукраинской федерации спортивного покера.

Также федерация заявила, что глубоко уважает память героев Небесной сотни и участвует в капитальном ремонте помещения

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♠️ Full House (@fullhousekyiv)

Покерный клуб в Доме профсоюзов

Министерство культуры и информационной политики выступало против открытия покерного клуба в помещении, которое было штабом революции достоинства.

Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что это известие его шокировало не только как министра, но и как гражданина.

В январе министерство направило запрос к руководству Федерации профсоюзов Украины, об открытии покер-клуба в этом здании.

Источник: Всеукраинская федерация спортивного покера