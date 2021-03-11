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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

У Будинку профспілок відкрився і розпочав роботу покерний клуб

У Будинку профспілок на Майдані Незалежності, який був штабом Революції гідності, відкрили покерний клуб Full House з фудкортом. Перший турнір відбувся сьогодні.

Будинок профспілок

Перші сім тестових турнірів відбуватимуться в клубі щодня з 11 по 14 березня.

Журналісти-розслідувачі в січні 2021 року заявили, що окрім спортивного покеру у клубі гратимуть на гроші в спеціальних VIP-кімнатах.

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У відповідь на звинувачення, Всеукраїнська федерація спортивного покеру заявила, що ця інформація є хибним припущенням та непорозумінням.

– Висновки базуються на повному нерозумінні замовника та виконавців різниці між комерційним (азартним) та спортивним покером. Спортивний покер не є азартною грою. Статус спортивного покеру врегульований законодавством України, – йдеться у заяві Всеукраїнської федерації спортивного покеру.

Також федерація заявила, що глибоко шанує пам’ять героїв Небесної сотні та бере участь у капітальному ремонті приміщення.

 

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Публикация от ♠️ Full House (@fullhousekyiv)

Покерний клуб у Будинку профспілок

Міністерство культури та інформаційної політики виступало проти відкриття покерного клубу у приміщенні, яке було штабом Революції гідності.

Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що ця звістка його шокувала не тільки як міністра, а і як громадянина.

У січні міністерство направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щодо відкриття покер-клубу в цій будівлі.

Джерело: Всеукраїнська федерація спортивного покеру

Фото: Depositphotos

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