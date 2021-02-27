Во Львове киевлянин разбил стекло Мемориала Небесной сотни

Во Львове разбили стеклянную ограду Мемориала Небесной сотни. На месте инцидента была компания из нескольких человек — жители Львовской, Днепропетровской областей и Киева в возрасте от 21 до 23 лет.

Просмотрев видео с камер Центра безопасности города, патрульные вычислили предполагаемого виновника. Им оказался 23-летний житель Киева. По предварительной информации, именно он ударил ограждение ногой от чего стекло разбилось.

В полиции сообщили, что он умышленно повредил стеклянную ограду Мемориала, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

На нарушителя составили админпротокол по ст. 173 — мелкое хулиганство, что влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы от 40 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до 15 суток.

14 февраля в Лисичанске вандалы повредили памятник Героям добровольцам. Злоумышленниками оказались парни 14 и 19 лет.

Один из металлических флагштоков памятника сильно погнули, исчез и флаг Украины. Памятник установили украинским защитникам, которые освобождали город от сепаратистов в августе 2014 года.