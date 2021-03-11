В Украине планируют создать цифровую систему потребителей коммунальных услуг

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей жилищно-коммунальных услуг, что позволит обеспечить защиту уязвимых потребителей в случае непредвиденных обстоятельств или проблем.

С соответствующей инициативой выступил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

— Государство должно защищать своих граждан. Особенно это касается уязвимых потребителей газа, электроэнергии, тепла. С соответствующей проблемой мы столкнулись, в частности, в этом отопительном сезоне. Мы должны создать унифицированную цифровую систему, как один из ключевых элементов устойчивого развития энергетического сектора, — отметил Витренко.

По его словам, создание унифицированной цифровой системы должно стать результатом совместных усилий ряда ведомств, в частности Минэнерго, Минсоцполитики, Минцифры, Минфина, Минэкономики, АМКУ и Госпотребслужбы.

Такая цифровая система будет содержать информацию о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное.

Также Юрий Витренко сообщил, что благодаря созданной такой системы, в ведомстве смогут заранее определить уязвимых потребителей и предложить им разовую помощь в случае возникновения непредусмотренных проблем или обстоятельств.

Кроме того, по данным Минэнерго, система будет сервисы для отслеживания расходов на коммуналку и их анализа, а также для изменения поставщика коммунальных услуг. Также она предполагает изменение механизма коммунальных субсидий, действует пока.

К дальнейшей работе в ведомстве привлекать операторов систем транспортировки газа и передачи электроэнергии, распределительных сетей и других.

Коммунальные услуги

В Украине может появиться новый орган, который сможет проверять обоснование повышения тарифов на коммунальные услуги.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сообщил, что созданная Государственная жилищно-коммунальная инспекция сможет проверять экономическое обоснование тарифов на коммунальные услуги и следить за качеством водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, обращением с бытовыми отходами и управлением многоквартирными домами.