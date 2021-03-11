В Україні планують створити цифрову систему споживачів комунальних послуг

У Міністерстві енергетики планують створити уніфіковану цифрову систему споживачів житлово-комунальних послуг, що дозволить забезпечити захист вразливих споживачів у випадку непередбачуваних обставин чи проблем.

З відповідною ініціативою виступив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

– Держава має захищати своїх громадян. Особливо це стосується вразливих споживачів газу, електроенергії, тепла. З відповідною проблемою ми стикнулися, зокрема, цього опалювального сезону. Ми маємо створити уніфіковану цифрову систему, як один з ключових елементів сталого розвитку енергетичного сектору, – зазначив Вітренко.

За його словами, створення уніфікованої цифрової системи має стати результатом спільних зусиль низки відомств, зокрема Міненерго, Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінфіну, Мінекономіки, АМКУ та Держспоживслужби.

Така цифрова система міститиме інформацію про споживачів житлово-комунальних послуг, ціни й тарифи, які вони сплачують, обсяги нарахованих їм субсидій тощо.

Також Юрій Вітренко повідомив, що завдяки створеню такої системи, у відомстві зможуть наперед визначити вразливих споживачів та запропонувати їм разову допомогу у разі виникнення непередбачуваних проблем чи обставин.

Окрім того, за даними Міненерго, система матиме сервіси для відстежування витрат на комуналку та їхнього аналізу, а також для зміни постачальника комунпослуг. Також вона не передбачає зміну механізму комунальних субсидій, що діє наразі.

До подальшої роботи у відомстві залучатимуть операторів систем транспортування газу та передачі електроенергії, розподільних мереж та інших.

Комунальні послуги

В Україні може з’явитися новий орган, який зможе перевіряти обґрунтування підвищення тарифів на комунальні послуги.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов повідомив, що новостворена Державна житлово-комунальна інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і слідкувати за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками.