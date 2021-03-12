Из-за резкого роста новых случаев коронавируса в Тернополе усилят контроль за соблюдением адаптивного карантина.
Мэр города Сергей Надал заявил, что может прибегнуть к радикальным мерам в городе.
В частности это касается учреждений, работающих после 23.00 и устраивают массовые празднования.
Сергей Надал подтвердил, что рестораны-нарушители карантина могут остаться без воды, тепла и электроэнергии.
Местные медики предостерегают: за последний мест большинство новых случаев фиксируют среди молодежи.
Также в Тернополе обнаружили уже три случая, когда пациенты заболели Covid-19 в третий раз.
За прошедшие сутки, 11 марта, в Тернополе обнаружили еще 131 новый случай коронавируса.
С начала пандемии через Covid-осложнения на Тернопольщине умерло 638 человек.
Фото: Сергей Надал