Из-за резкого роста новых случаев коронавируса в Тернополе усилят контроль за соблюдением адаптивного карантина.

Мэр города Сергей Надал заявил, что может прибегнуть к радикальным мерам в городе.

В частности это касается учреждений, работающих после 23.00 и устраивают массовые празднования.

Сергей Надал подтвердил, что рестораны-нарушители карантина могут остаться без воды, тепла и электроэнергии.

Местные медики предостерегают: за последний мест большинство новых случаев фиксируют среди молодежи.

Также в Тернополе обнаружили уже три случая, когда пациенты заболели Covid-19 в третий раз.

За прошедшие сутки, 11 марта, в Тернополе обнаружили еще 131 новый случай коронавируса.

С начала пандемии через Covid-осложнения на Тернопольщине умерло 638 ​​человек.

Фото: Сергей Надал