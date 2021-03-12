Через різке зростання нових випадків коронавірусу у Тернополі посилять контроль за дотриманням адаптивного карантину.

Мер міста Сергій Надал заявив, що може вдатися до радикальних заходів у місті.

Зокрема це стосується закладів, які працюють після 23.00 і влаштовують масові бенкети.

Сергій Надал підтвердив, що ресторани-порушники карантину можуть залишитися без води, тепла та електроенергії.

– Чимало нічних та розважальних закладів нашого міста порушують карантинні вимоги. У зв’язку з цим є доручення правоохоронцям посилити свою роботу стосовно контролю за дотриманням карантину. У разі необхідності буде йтися про відключення постачання води, роботи каналізації, тепла та інших мереж, – заявив Сергій Надал.

Окрім правоохоронців, цим питанням доручено зайнятися представникам управління торгівлі, управління ЖКГ та муніципальної інспекції.

Мер Тернополя зауважив, що такі заходи будуть здійснюватися лише стосовно тих закладів, де буде доведено, що їхня робота сприяє поширенню коронавірусної інфекції.

Коронавірус в Тернополі

За минулу добу, 11 березня, у Тернополі виявили ще 131 новий випадок коронавірусу.

З початку пандемії через Covid-ускладнення на Тернопільщині померло 638 осіб.

Місцеві медики застерігають: за останній місяць більшість нових випадків фіксують серед молоді.

Також у Тернополі виявили вже три випадки, коли пацієнти захворіли на Covid-19 втретє.

Детальніше про коронавірус в Україні 12 березня дізнавайтеся на Фактах ICTV.

Фото: Сергій Надал