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Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Глава Тернопольской ОГА во второй раз заразился Covid-19

Глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заболел коронавирусом во второй раз.

Об этом он заявил в своем Facebook. По словам политика, в прошлый раз болезнь протекала тяжело.

— Теперь у меня точно нет сомнений, что заразиться можно повторно. По собственному опыту знаю, что болезнь — это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно.

Тернополь и локдаун

Также 10 января мэр Сергей Надал записал видеообращение, в котором объявил, что Тернополь присоединится к остальным украинским городам и будет выполнять постановление Кабмина о локдауне в Украине.

Он отметил, что ситуация с Covid-заболеваемостью в каждом городе разная, а также констатировал, что Кабмин отказался поддержать его предложение.

Накануне Надал заявлял, что Тернополь не будет вводить локдаун, чтобы не навредить малому и среднему бизнесу.

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