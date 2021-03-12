12 марта в Киеве Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представил новую инсталляцию Взгляд в прошлое к 60-й годовщине Куреневской трагедии.

Инсталляция авторства украинского культурного деятеля, художника и писателя Олега Шовенко появилась в Бабьем Яре именно на том месте, где прорвало дамбу и сформировалась первая смертоносная волна ила, переросшая в мощный селевой поток, который затопил жилые кварталы и унес жизни не менее 145 человек.

Участие в церемонии открытия арт-объекта приняли городской голова Киева Виталий Кличко, первый президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Тапанова, автор инсталляции Олег Шовенко и известный украинский режиссер Сергей Лозница. Мероприятие посетили известные культурные и общественные деятели.

Церемонию открыл городской голова Виталий Кличко.

— Куреневская трагедия – одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Потому что без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Мы с вами сегодня в Бабьем Яре. Это место можно назвать символом трагических страниц нашей истории. Мы все помним… И более 100 тысяч расстрелянных невинных жертв нацизма. И жертв советской власти, погибших в результате Куреневской трагедии, – подчеркнул он.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил необходимость донесения знаний о трагедии до современных поколений.

— Важно отметить, что сейчас реализуется эффективная, на наш взгляд, форма сотрудничества – государства, общественного сектора и частных меценатов. Речь идет о сотрудничестве Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр, Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и государственной и местной власти. Важно, что общественность, государство, местное общество и частная инициатива объединились. И мы ожидаем, что таким образом мы сможем на достойном уровне провести мероприятия по мемориализации событий трагедии Бабьего Яра 1941 года и Куреневской трагедии 1961-го и почтить память погибших, – подчеркнул он.

Также в церемонии принял участие первый президент Украины Леонид Кравчук.

— Большевистская система замалчивала историю трагедии Бабьего Яра, Чернобыльской трагедии, Куреневской трагедии, замалчивали все. У людей не было права знать об этих событиях. Как человек, переживший очень многое, я уверен: ничто не должно быть забыто. Все должно быть оцененным, и правда должна взять верх. На правде мы должны строить новые отношения и должны ценить свою нынешнюю жизнь, не забывая трагических событий, произошедших в нашей истории, и делать все, чтобы они никогда не повторились вновь. Я хочу поблагодарить мэра, город и всех тех, кто взялся за это великое дело – возрождать память, – отметил он.

Роза Тапанова рассказала о важности инсталяции.

— Открытие новой инсталляции – это память о Куреневской трагедии и возможность увидеть часть этой ужасной истории. Задать вопрос, почему это случилось, зачем хотели сравнять с землей Бабий Яр и что из этого вышло, – отметила и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр Роза Тапанова.

Советская власть, напомнила руководитель заповедника, замалчивала последствия Куреневской трагедии: Объявили только о гибели 145 человек, тогда как, по неофициальным данным, во время трагедии погибло около 1500 человек. Об этом никогда нельзя было говорить публично. Как и о расстреле десятков тысяч евреев во время оккупации Киева нацистами. В этом две разные трагедии очень похожи. В стремлении замолчать и стереть из памяти людей эти события.

Основа монумента состоит из более чем 100 разновидностей кирпичей, из которых строился Киев в течение последних 200 лет. Она сделана в виде увеличенного в десять раз кирпича. Самый старый кирпич в инсталляции – 1843 года, есть несколько с завода, где работал Мендель Бейлис, есть кирпичи с отпечатками детских рук вместо клейма.

Из-за массового строительства в городе после Второй мировой войны возникла потребность в увеличении производства кирпича, что увеличило и количество отходов. Пульпа поступала с Петровских кирпичных заводов, расположенных на улице Сырецкой. Отходы сливали в Бабий Яр. Чтобы добыть глину для одного кирпича, нужно было 600 миллилитров воды. После этого она становится пульпой – мертвой водой, непригодной ни для чего. Вверху инсталляции в аквариуме собраны все 600 литров пульпы, которые понадобились бы для создания всех кирпичей из основы.

— Это инсталляция о двух катастрофах: человеческой и природной. В этой трагедии, язык которой – язык канцелярских и инженерных отчетов, нет ни слова о том, что это за страшное место – Бабий Яр. И в данном случае техногенная катастрофа – это о том, что природа вдруг возвращает себе свою первоначальную мощь, которую человек пытался обуздать. Напоминание о том, что бережное отношение и уважение к природе – это не прихоть, но способ выжить. Пульпа в аквариуме – символ подчиненной природы: ежедневно полезной нам, даже пугающе красивой, а момент спустя – разрушительной, – рассказал автор инсталляции Олег Шовенко.

В монумент вмонтированы монокуляры, которые показывают кадры из документального проекта Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и режиссера Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст. Эпизоды посвящены строительству в Бабьем Яре и последствиям Куреневской катастрофы.

— Куреневская трагедия произошла в результате действий, направленных на сокрытие следов другой трагедии, трагедии Бабьего Яра. Одна тирания пыталась скрыть следы преступления другой тирании. Если и разрешено говорить об уроке, который мы вынесли из этого события, следы которого, в свою очередь, тоже были сокрыты, можно сказать, что беспамятство разрушительно не только морально. Попытки закопать нежелательную историю в бетон, пульпу, мусор от строительства новой светлой жизни заканчиваются катастрофой. У нас, к сожалению, нет другой истории. Надо иметь мужество, смелость и свободу сказать правду о том, что произошло в нашем городе, в нашей стране в те трагические годы, – отметил Сергей Лозница.

Инсталляция, которую открыли к годовщине Куреневской трагедии, является частью сети объектов в городском пространстве Киева Взгляд в прошлое. Основной ее фокус – трагедия Бабьего Яра и связанные с ней события. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а в январе этого года инсталляция Взгляд в прошлое. Дерево появилась на проспекте Победы.

13 марта 1961 года в 8:30 мощный селевой поток прорвал дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, поступающими с Петровских кирпичных заводов. Лавина грязи и пульпы затопила жилые кварталы Куреневки, Подольское трамвайное депо, стадион Спартак и окрестности. Техногенная катастрофа, только по официальным советским данным, унесла жизни 145 человек. Некоторые исследователи называют значительно большие цифры.

Источник: Бабин Яр