Минздрав Украины опубликовало перечень противопоказаний и возможных реакций на вакцину от коронавируса Covishield/AstraZeneca.

На Facebook-странице министерства отмечается, что простуда или повышенная температура не должны задерживать вакцинацию.

После введения препарата организм человека начинает формировать иммунный ответ, и именно этот процесс может привести к появлению своеобразных симптомов.

Возможные реакции на вакцину Covishield/AstraZeneca

Отек, боль и покраснение в месте укола. Головная боль. Озноб или лихорадка. Тошнота. Боль в суставах или мышцах. Увеличение лимфатических узлов. Ощущение усталости, бессонница.

Отмечается, что перечисленные реакции вполне нормальны. Обычно симптомы проходят через несколько дней после вакцинации.

— Если вы чувствуете дискомфорт, обратитесь к своему семейному врачу или терапевту для получения рекомендаций, — отметили в Минздраве.

Противопоказания к вакцинации

Также в министерстве привели примеры, когда лучше воздержаться от вакцинации от Covid-19.

В частности, это тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или острое заболевание, при котором температура выше 38,5.

Также это гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины. Узнать о составе препарата Covishield/AstraZeneca можно у медработников, которые занимаются непосредственно вакцинацией.

Можно ли вакцинироваться беременным

Минздрав Украины отмечает, что для рекомендации вакцинации беременным женщинам имеющихся данных недостаточно.

Впрочем, если беременность наступит между двумя дозами вакцинации, вторую дозу следует вводить не ранее, чем после родов.

О том, кто в Украине может вакцинироваться вне очереди, на днях рассказывал главный санврач Виктор Ляшко.

Если в наличии будут оставаться неиспользованные дозы вакцин, уже сейчас получить прививку смогут народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе, общественные и религиозные деятели.