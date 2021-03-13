МОЗ України опублікувало перелік протипоказань та можливих реакцій на вакцину від коронавірусу Covishield/AstraZeneca.

На Facebook-сторінці міністерства зазначається, що застуда або підвищена температура не повинні затримувати вакцинацію.

Після введення препарату організм людини починає формувати імунну відповідь, і саме цей процес може спричинити появу своєрідних симптомів.

Можливі реакції на вакцину Covishield/AstraZeneca

Набряк, біль та почервоніння у місці уколу. Головний біль. Озноб або лихоманка. Нудота. Біль у суглобах чи м’язах. Збільшення лімфатичних вузлів. Відчуття втоми, безсоння.

Зазначається, що перераховані реакції є цілком нормальними. Зазвичай симптоми минають за кілька днів після вакцинації.

– Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями, – зауважили в МОЗ.

Протипоказання до вакцинації

Також у міністерстві навели приклади, коли краще утриматися від вакцинації від Covid-19.

Зокрема, це важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини або гостре захворювання, під час якого температура вище 38,5.

Також це гіперчутливість до одного із компонентів вакцини. Дізнатися про склад препарату Covishield/AstraZeneca можна у медпрацівників, які займаються безпосередньо вакцинацією.

Чи можна вакцинуватися вагітним

МОЗ України наголошує, що для рекомендації вакцинації вагітним жінкам наявних даних недостатньо.

Утім, якщо вагітність настане між двома дозами вакцинації, другу дозу варто вводити не раніше, ніж після пологів.

Про те, хто в Україні може вакцинуватися позачергово, днями розповідав головний санлікар Віктор Ляшко.

Якщо в наявності залишатимуться невикористані дози вакцин, вже зараз отримати щеплення зможуть народні депутати, учасники бойових дій на Донбасі, громадські та релігійні діячі.