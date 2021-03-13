Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2021 году может вырасти на 4% после ожидаемого спада экономики на 4,2% в 2020 году с последующим замедлением до 3,5% в 2022-м.

Такой прогноз озвучило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

— Мы прогнозируем рост реального ВВП Украины на уровне 4% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году вслед за постепенной стабилизацией ситуации в сфере здравоохранения и восстановлением спроса.

Агентство ожидает уверенного восстановления экономики во втором квартале. По мнению аналитиков, приток денежных переводов и господдержка, в частности повышение пенсий, должны поддержать восстановление потребления.

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В то же время аналитики называют ключевым риском прогноза неопределенность в отношении вакцинации, которая медленно разворачивается в Украине и которую не поддерживает большая часть населения.

Согласно оценкам агентства, среднегодовая инфляция ускорится с 2,7% в 2020 году до 7,7% в 2021-м. А курс гривны на конец этого года будет колебаться в районе 29,5 грн/$1.

Накануне международное рейтинговое агентство Fitch Ratings также прогнозировало восстановление экономики Украины в 2021 году.

По оценкам аналитиков, показатель валового внутреннего продукта Украины в 2021 году вырастет на 4,1%.