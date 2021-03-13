Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2021 році може зрости на 4% після очікуваного спаду економіки на 4,2% у 2020 році з подальшим уповільненням до 3,5% у 2022-му.

Такий прогноз озвучило міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings.

– Ми прогнозуємо зростання реального ВВП України на рівні 4% у 2021 році порівняно зі скороченням на 4,2% у 2020 році услід за поступовою стабілізацією ситуації у сфері охорони здоров’я і відновленням попиту.

Агентство очікує на впевнене відновлення економіки в другому кварталі. На думку аналітиків, приплив грошових переказів і держпідтримка, зокрема підвищення пенсій, повинні підтримати відновлення споживання.

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Водночас аналітики називають ключовим ризиком прогнозу невизначеність щодо вакцинації, яка повільно розгортається в Україні і яку не підтримує велика частина населення.

Згідно з оцінками агентства, середньорічна інфляція прискориться з 2,7% у 2020 році до 7,7% у 2021-му. А курс гривні на кінець цього року коливатиметься в районі 29,5 грн/$1.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings також прогнозувало відновлення економіки України у 2021 році.

За оцінками аналітиків, показник валового внутрішнього продукту України у 2021 році зросте на 4,1%.