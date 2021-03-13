Законопроект о местном референдуме может быть готов в ближайшее время — Стефанчук

Финальная версия текста законопроекта о местном референдуме в Украине может появиться на следующей неделе.

Такой прогноз озвучил первый вице-спикер Руслан Стефанчук на съезде партии Слуга народа.

— Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы приведем к финализации законопроект о местном референдуме. Мы хотим выставить его на сайте Верховной Рады для национального обсуждения, — отметил он.

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По словам Руслана Стефанчука, рабочая группа, которая работает над законопроектом, готова объехать все территориальные общины или их подавляющее большинство, пообщаться с людьми на местах, представить свое видение референдума и прийти к общему варианту.

В январе этого года Верховная Рада приняла закон о референдуме. Но чтобы его провести, необходимо собрать не менее 3 млн подписей граждан из двух третей областей Украины.

В то же время из каждой области не может быть собрано менее 100 тыс. подписей. Также есть ряд вопросов, которые можно и нельзя выносить на обсуждение.

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Фото: Руслан Стефанчук