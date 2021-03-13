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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Законопроект про місцевий референдум може бути готовий найближчим часом – Стефанчук

Фінальна версія тексту законопроекту про місцевий референдум в Україні може з’явитися наступного тижня.

руслан стефанчук

Такий прогноз озвучив перший віце-спікер Руслан Стефанчук на з’їзді партії Слуга народу.

– Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми приведемо до фіналізації законопроект про місцевий референдум. Ми хочемо виставити його на сайті Верховної Ради для національного обговорення, – зазначив він.

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За словами Руслана Стефанчука, робоча група, яка працює над законопроектом, готова об’їхати всі територіальні громади або їх переважну більшість, поспілкуватися з людьми на місцях, презентувати своє бачення референдуму і дійти до спільного варіанту.

У січні цього року Верховна Рада ухвалила закон про референдум. Але щоб його провести, необхідно зібрати щонайменше 3 млн підписів громадян з двох третин областей України.

Водночас з кожної області не може бути зібрано менше 100 тис. підписів. Також є низка питань, які можна і не можна виносити на обговорення.

Більше про народовладдя через всеукраїнський референдум – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Руслан Стефанчук

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