Законопроект про місцевий референдум може бути готовий найближчим часом – Стефанчук

Фінальна версія тексту законопроекту про місцевий референдум в Україні може з’явитися наступного тижня.

Такий прогноз озвучив перший віце-спікер Руслан Стефанчук на з’їзді партії Слуга народу.

– Я дуже сподіваюся, що наступного тижня ми приведемо до фіналізації законопроект про місцевий референдум. Ми хочемо виставити його на сайті Верховної Ради для національного обговорення, – зазначив він.

Читайте Стефанчук анонсував закон про відкликання народних депутатів

За словами Руслана Стефанчука, робоча група, яка працює над законопроектом, готова об’їхати всі територіальні громади або їх переважну більшість, поспілкуватися з людьми на місцях, презентувати своє бачення референдуму і дійти до спільного варіанту.

У січні цього року Верховна Рада ухвалила закон про референдум. Але щоб його провести, необхідно зібрати щонайменше 3 млн підписів громадян з двох третин областей України.

Водночас з кожної області не може бути зібрано менше 100 тис. підписів. Також є низка питань, які можна і не можна виносити на обговорення.

Більше про народовладдя через всеукраїнський референдум – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Руслан Стефанчук