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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Когда Рада отменит переход на летнее время – возможная дата

Законопроект №4201 относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине Верховная Рада может принять во втором чтении и в целом 19 марта.

Часы, годинник

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, нардеп от Слуги народа Роксолана Пидласа.

По ее словам, профильный комитет будет рассматривать соответствующий документ в среду, 17 марта.

Пидласа добавила, что уже в пятницу, 19 марта, народные депутаты смогут рассмотреть его и в сессионном зале.

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3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект об исчислении времени в Украине, согласно которому страна должна жить по единому времени.

Если нардепы проголосуют за документ во втором чтении до 25 марта, украинцы больше не будут переводить стрелки часов.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pixabay

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