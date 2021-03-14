Законопроект №4201 относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине Верховная Рада может принять во втором чтении и в целом 19 марта.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, нардеп от Слуги народа Роксолана Пидласа.

По ее словам, профильный комитет будет рассматривать соответствующий документ в среду, 17 марта.

Пидласа добавила, что уже в пятницу, 19 марта, народные депутаты смогут рассмотреть его и в сессионном зале.

3 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект об исчислении времени в Украине, согласно которому страна должна жить по единому времени.

Если нардепы проголосуют за документ во втором чтении до 25 марта, украинцы больше не будут переводить стрелки часов.