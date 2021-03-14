PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Коли Рада скасує перехід на літній час – можлива дата

Законопроект №4201 щодо скасування переходу на літній і зимовий час в Україні Верховна Рада може ухвалити у другому читанні та в цілому 19 березня.

Часы, годинник

Про це заявила заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, нардеп від Слуги народу Роксолана Підласа.

За її словами, профільний комітет розглядатиме відповідний документ у середу, 17 березня.

Підласа додала, що вже у п’ятницю, 19 березня, народні депутати зможуть розглянути його і в сесійній залі.

Читайте
Перехід на літній час 2021: коли переводити годинник

3 березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про обчислення часу в Україні, згідно з яким країна має жити за єдиним часом.

Якщо нардепи проголосують за документ у другому читання до 25 березня, українці більше не будуть переводити стрілки годинника.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору