Законопроект №4201 щодо скасування переходу на літній і зимовий час в Україні Верховна Рада може ухвалити у другому читанні та в цілому 19 березня.

Про це заявила заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, нардеп від Слуги народу Роксолана Підласа.

За її словами, профільний комітет розглядатиме відповідний документ у середу, 17 березня.

Підласа додала, що вже у п’ятницю, 19 березня, народні депутати зможуть розглянути його і в сесійній залі.

3 березня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про обчислення часу в Україні, згідно з яким країна має жити за єдиним часом.

Якщо нардепи проголосують за документ у другому читання до 25 березня, українці більше не будуть переводити стрілки годинника.