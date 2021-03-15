Минэнерго разблокировало выплату заработных плат шахтерам

Министерство энергетики разблокировало выплату заработной платы шахтерам, а также утвердило паспорта бюджетных программ.

На выплату зарплаты горнякам в 2021 выделили более 3 млрд грн.

В министерстве сообщили, что ряд подписанных приказов обеспечит стабильное финансирование работы энергосектора.

Были подписаны приказы по выплате зарплаты шахтерам и по финансированию шахт, находящихся в состоянии ликвидации.

Также приняты паспорта бюджетных программ о финансировании горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях, физической защите ядерных установок и ядерных материалов и финансирования государственной программы теплых кредитов.

Незаконная добыча угля

В Донецкой области двое мужчин организовали незаконную добычу почти 1200 тонн каменного угля, общей стоимостью более 2 млн грн.

Затем организаторы схемы продавали полезные ископаемые через своих знакомых.