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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Міненерго розблокувало виплату заробітних плат шахтарям

Міністерство енергетики розблокувало виплату заробітної плати шахтарям, а також затвердило паспорти бюджетних програм.

Міненерго розблокувало виплату заробітних плат шахтарям

На виплату зарплатні гірникам у 2021 виділили понад 3 млрд грн.

У міністерстві повідомили, що низка підписаних наказів забезпечить  стабільне фінансування роботи енергосектору.

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Були підписані накази з виплат зарплати шахтарям та щодо фінансування шахт, які перебувають у стані ліквідації.

Також ухвалено паспорти бюджетних програм про фінансування гірничорятувальних заходів на вугледобувних підприємствах, фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів та  фінансування державної програми теплих кредитів.

Незаконний видобуток вугілля

На Донеччині двоє чоловіків організували незаконний видобуток майже 1 200 тонн кам’яного вугілля, загальною вартістю понад 2 млн грн.

Потім організатори схеми продавали корисні копалини через своїх знайомих.

Джерело: Міненергетики

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