Учеников 5-11 классов и студентов высших учебных заведений могут перевести на дистанционное обучение.

Такую рекомендацию разработали МОН и Минздрав учитывая рост показателей заболеваемости и решения региональных комиссий ТЭБ и ЧС.

— Совместные рекомендации предусматривают перевод на дистанционное обучение учеников 5-11 классов учреждений общего среднего образования, учеников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и студентов учреждений профессионального перед высшим и высшим образованием, — сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

Прежде всего эти ограничения следует применять на административно-территориальных единицах, где превышен эпидемический порог больных гриппом и ОРВИ, а также там, где фиксируется значительный рост количества случаев коронавирусной болезни.

Кроме этого, на территории регионов, для которых установлен красный уровень эпидемической опасности, запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности, кроме посещения детьми учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Ряд областей уже перевел детей в школах на дистанционное обучение. Где в Украине ввели дистанционное обучение из-за Covid-19, читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Сергей Шкарлет