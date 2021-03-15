Из-за ухудшения ситуации и увеличения количества инфицированных коронавирусной инфекцией ряд областей перевели детей в школах на дистанционное обучение.
Дистанционное обучение и смещенные весенние каникулы в регионах Украины
Киев – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Винницкая область – оранжевая зона
Все школы перевели на дистанционное обучение с 16 марта. Учащихся 1-4 классов перевели на дистанционное обучение с 3 марта, старшие школьники — с конца февраля.
С 9 по 15 марта объявили весенние каникулы. Школьники вернутся к учебе с 16 марта, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.
Волынская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Днепропетровская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Донецкая область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Житомирская область – красная зона
Дистанционное обучение для учащихся средних и старших классов.
Ученики 1-4 классов могут посещать школу, но право отправлять ребенка в школу остается за родителями.
Детсады продолжают свою работу.
В Бердичеве, Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской территориальных общинах на карантин закрыты и дошкольные, и общеобразовательные учебные заведения. Ученики начальных классов учатся дистанционно.
В Бердичеве школьные каникулы длились с 1 по 5 марта.
Закарпатская область – красная зона
С 5 марта школы переведены на дистанционное обучение.
Начальная школа, специальные заведения и детсады работают в обычном режиме.
Каникулы в Ужгороде провели с 1 марта по 7 марта. Дистанционное обучение для старших классов будет длиться предварительно до 12 марта.
В городе рекомендовали перевести на дистанционное обучение не только старшие классы, но и младшие — такой режим предусмотрен с 15 до 26 марта.
- В Великобычковской общине с 1 марта – дистанционное обучение для всех классов, детсады закрыты.
- В Тячевской общине дистанционное обучение для всех школьников продолжалось с 24 февраля по 9 марта.
- В Берегово закрыты детсады, ученики старших и младших классов учатся дистанционно.
Запорожская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Ивано-Франковская область – красная зона
Дистанционное обучение с 1 марта.
В Ивано-Франковске детские сады закрыты еще с конца февраля, дистанционное обучение для учащихся начальных классов.
Киевская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Кировоградская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Луганская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Львовская область – оранжевая зона
Местная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала школам области перейти на дистанционное обучение с 9 марта. Однако по решению главы Львова Андрея Садового школы города до 11 марта будут работать в обычном режиме. Решение о переводе на дистанционный формат обучения будут принимать отдельно.
Также учебным заведениям рекомендовано перенести весенние каникулы на 15 марта.
Специальные учебные заведения и детсады пока работают в обычном режиме.
Николаевская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Одесская область – желтая зона
В школах Одессы решили временно ввести дистанционное обучение из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей. С 15 по 19 марта школьники 5-11 классов в Одессе будут учиться дистанционно.
Младшие школьники (1-4 классы) могут посещать учебные заведения, но по решению родителей и учителей возможен переход на дистанционный формат обучения.
С 22 до 28 марта в школах области пройдут весенние каникулы.
Детские сады Одессы работают в обычном режиме.
Полтавская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Ровенская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Сумская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Тернопольская область – оранжевая зона
С 1 по 5 марта в Залещиках школы работали дистанционно, детские сады были закрыты.
С 6 марта образовательный процесс в школах и детсадах восстановлен.
Харьковская область – желтая зона
Детсады и школы работают в обычном режиме.
С 9 марта на дистанционную форму обучения перешли две школы Боровского поселкового совета, по одной школе – в Красноградской, Волчанской и Наталинской общинах Харьковской области.
Херсонская область – желтая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Хмельницкая область – оранжевая зона
С 15 по 19 марта все школы Шепетовки перешли на дистанционное образование. Весенние каникулы состоятся с 22 по 28 марта.
С 15 до 28 марта дистанционно будут работать детские художественные, музыкальные, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.
Остальные школы и детсады работают в обычном режиме.
Черкасская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Черновицкая область – красная зона
Ученики 1-11 классов учатся дистанционно с 26 февраля. 9 марта удаленный формат обучения продолжила местная комиссия ТЭБ и ЧС.
Весенние каникулы в области запланированы с 22 до 28 марта.
Черниговская область – оранжевая зона
Школы, детсады работают в обычном режиме.
Обновленные зоны карантина
14 марта в Украине обновили зоны карантина. В красной зоне карантина остаются четыре области: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
Еще десять областей находятся в оранжевой зоне, остальные — в желтой.