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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

МОН рекомендує перевести студентів і старшокласників на дистанційне навчання

Учнів 5-11 класів та студентів вищих навчальних закладів можуть перевести на дистанційне навчання.

навчання студенти

Таку рекомендацію розробили МОН і МОЗ враховуючи зростання показників захворюваності та рішення регіональних комісій ТЕБ та НС.

– Спільні рекомендації передбачають переведення на дистанційне навчання учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, – повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

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Передусім ці обмеження варто застосовувати на адміністративно-територіальних одиницях, де перевищено епідемічні пороги на грип та ГРВІ, а також там, де фіксується значне зростання кількості випадків коронавірусної хвороби.

Окрім цього, на території регіонів, для яких встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, забороняється відвідування закладів освіти незалежно від форми власності, крім відвідування дітьми закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

Низка областей вже перевела дітей у школах на дистанційне навчання. Де в Україні запровадили дистанційне навчання через Covid-19, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: Dreamstime

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