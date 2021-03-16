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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Изменения в Земельный кодекс и запрет продажи лекарств детям: повестка дня ВР 16 марта

Пленарное заседание Верховной Рады 16 марта традиционно начнется в 10.00. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов во втором и первом чтении.

Верховная Рада

В частности, во втором чтении в повестке дня внесение изменений в Земельный кодекс, которые касаются продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Также нардепы рассмотрят внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

Кроме того, депутаты могут проголосовать за направление на вывод Конституционного Суда проекта закона, который определяет порядок назначения на должность и увольнения директора Национального антикоррупционного бюро и директора Госбюро расследований.

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В первом чтении на рассмотрение предложен законопроект, которым определяется перечень государственных предприятий, не подлежащих приватизации. Есть в повестке дня и три законопроекта о реструктуризации валютных кредитов.

Порядок денний Верховної Ради 16 березня by Віта Гірко on Scribd

Также в первом чтении депутаты рассмотрят проект закона о запрете продажи лекарственных средств детям.

Кроме того, на этой неделе Верховная Рада может принять еще один важный законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине.

Накануне нардепы уже поддержали такую ​​инициативу в первом чтении. Если они успеют проголосовать за документ во втором чтении до 25 марта, то украинцы больше не будут переводить стрелки часов.

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