Пленарне засідання Верховної Ради 16 березня традиційно розпочнеться о 10.00. Депутати розглянуть низку законопроектів у другому та першому читанні.

Зокрема, у другому читанні на порядку денному внесення змін до Земельного кодексу, які стосуються продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них через електронні аукціони.

Також нардепи розглянуть внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відкритості інформації про розмір оплати праці в державних компаніях.

Крім того, депутати можуть проголосувати за направлення на висновок Конституційного Суду проекту закону, який визначає порядок призначення на посади та звільнення директора Національного антикорупційного бюро і директора Держбюро розслідувань.

У першому читанні на розгляд запропонований законопроект, яким визначається перелік державних підприємств, які не підлягають приватизації. Є на порядку денному і три законопроекти про реструктуризацію валютних кредитів.

Порядок денний Верховної Ради 16 березня by Віта Гірко on Scribd

Також у першому читанні депутати розглянуть проект закону про заборону продажу лікарських засобів дітям.

Крім того, цього тижня Верховна Рада може ухвалити ще один важливий законопроект про скасування переходу на літній і зимовий час в Україні.

Напередодні нардепи вже підтримали таку ініціативу у першому читанні. Якщо вони встигнуть проголосувати за документ у другому читанні до 25 березня, то українці більше не будуть переводити стрілки годинника.