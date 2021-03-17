PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива — Кабмин утвердил порядок

Часть акцизного налога с топлива, произведенного или ввезенного на территорию Украины, будут зачислять в бюджеты органов местного самоуправления.

паливо

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Согласно принятому порядку, средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны распределить по бюджетам общин в течение двух недель со дня вступления в силу соответствующего постановления.

Читайте
Космические цены на бензин в Украине: на сколько еще может подорожать топливо

В дальнейшем же 13,44% акциза от топлива автоматически будут поступать в бюджеты. Но сумму будут вычислять, исходя из объемов реализованного продукта на конкретной территории.

Цены на топливо

За год в Украине подорожали все виды топлива в среднем на 2,5%. Больше всего подскочила стоимость сжиженного газа.

По сравнению с февралем 2020 года, в феврале 2021-го он подорожал до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%). Также высокой остается цена на бензин А-92, которая в среднем по Украине составляет 26,07 грн за 1 л.

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка