Местные бюджеты будут получать часть акциза с топлива — Кабмин утвердил порядок

Часть акцизного налога с топлива, произведенного или ввезенного на территорию Украины, будут зачислять в бюджеты органов местного самоуправления.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Согласно принятому порядку, средства по акцизному налогу, накопленные с 1 января этого года, должны распределить по бюджетам общин в течение двух недель со дня вступления в силу соответствующего постановления.

В дальнейшем же 13,44% акциза от топлива автоматически будут поступать в бюджеты. Но сумму будут вычислять, исходя из объемов реализованного продукта на конкретной территории.

Цены на топливо

За год в Украине подорожали все виды топлива в среднем на 2,5%. Больше всего подскочила стоимость сжиженного газа.

По сравнению с февралем 2020 года, в феврале 2021-го он подорожал до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%). Также высокой остается цена на бензин А-92, которая в среднем по Украине составляет 26,07 грн за 1 л.