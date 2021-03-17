PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Місцеві бюджети отримуватимуть частину акцизу з пального – Кабмін схвалив порядок

Частину акцизного податку з пального, яке вироблене або ввезене на територію України, зараховуватимуть до бюджетів органів місцевого самоврядування.

паливо

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну.

Згідно з ухваленим порядком, кошти з акцизного податку, накопичені з 1 січня цього року, повинні розподілити по бюджетах громад протягом двох тижнів з дня набрання чинності відповідної постанови.

Читайте
Космічні ціни на бензин в Україні: на скільки ще може здорожчати пальне

Надалі ж 13,44% акцизу від пального автоматично надходитимуть до бюджетів. Але суму вираховуватимуть, виходячи з обсягів реалізованого продукту на конкретній території.

Ціни на пальне

За рік в Україні здорожчали всі види пального у середньому на 2,5%. Найбільше підскочила вартість скрапленого газу.

Порівняно з лютим 2020 року, у лютому 2021-го він здорожчав до 14,58 грн за 1 л (на 23,1%). Також високою залишається ціна на бензин А-92, яка в середньому по Україні становить 26,07 грн за 1 л.

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка