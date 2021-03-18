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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Українська економіка у 2021 зросте на 5%, але у 2022-му очікується падіння – прогноз ОП

Офіс президента очікує зростання української економіки на 5,1% у 2021 році, а у 2023-му – на 4%.

економіка ввп

Такий прогноз озвучив радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов. Однак, за його словами, зростання української економіки у 2022 році може становити 2,8%. На нього вплине ефект пандемії.

– Через падіння інвестицій минулого року у нас буде негативний ефект на ВВП. Його зростання через рік, у 2022 році, становитиме 2,8%, але потім показник валового внутрішнього продукту відновиться до 4%, – зазначив він під час форуму Україна 30.

Також Тимофій Милованов додав, що інфляція у 2021 році очікується на рівні 7,3%, у 2022 і 2023-му – 5,4% і 5% відповідно. Водночас курс гривні на кінець 2021 року прогнозується на рівні 29,4 грн/$, на кінець 2022 – 30,2 грн/$, 2023 – 31 грн/$.

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Крім того, в Офісі президента очікують, що середня облікова ставка Нацбанку цьогоріч становитиме 6,6% річних, у 2022 році – 6,9%, а у 2023-му – 7,2%.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оприлюднило прогноз, який передбачає, що українська економіка у 2021-му зросте на 4%.

Також, згідно з оцінками агентства, середньорічна інфляція прискориться з 2,7% у 2020 році до 7,7% у 2021-му.

Фото: Pexels

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