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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Апелляционный суд снял запрет на распространение книги о Стусе

Киевский апелляционный суд 19 марта отменил решение Дарницкого райсуда, который по иску Виктора Медведчука запретил издание книги Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани.

Книга про Василя Стуса

Об этом сообщил в соцсети сам Кипиани.

— Слава Украине! Мы выиграли дело, — написал он.

Суд частично удовлетворил апелляцию, отменив решение Дарницкого суда относительно удовлетворения исковых требований о признании недостоверной и такой, которая нарушает личные права Медведчука, о необходимости удалить из книги информацию о Медведчуке, а также о запрете распространения книги Дело Василия Стуса.

Медведчук также должен компенсировать Кипиани и издательству судебный сбор – по 768 грн.

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Дарницкий райсуд Киева 19 октября 2020 года частично удовлетворил иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете издания и распространения книги Дело Василия Стуса.

В частности, согласно его решению, книга является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука.

Речь идет о двух разделах, в которых автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта на процессе 1980 года.

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