Киевский апелляционный суд 19 марта отменил решение Дарницкого райсуда, который по иску Виктора Медведчука запретил издание книги Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани.
Об этом сообщил в соцсети сам Кипиани.
— Слава Украине! Мы выиграли дело, — написал он.
Суд частично удовлетворил апелляцию, отменив решение Дарницкого суда относительно удовлетворения исковых требований о признании недостоверной и такой, которая нарушает личные права Медведчука, о необходимости удалить из книги информацию о Медведчуке, а также о запрете распространения книги Дело Василия Стуса.
Медведчук также должен компенсировать Кипиани и издательству судебный сбор – по 768 грн.
Дарницкий райсуд Киева 19 октября 2020 года частично удовлетворил иск Виктора Медведчука против историка Вахтанга Кипиани и издательства Vivat о запрете издания и распространения книги Дело Василия Стуса.
В частности, согласно его решению, книга является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Медведчука.
Речь идет о двух разделах, в которых автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта на процессе 1980 года.