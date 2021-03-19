Київський апеляційний суд 19 березня скасував рішення Дарницького райсуду, який за позовом Віктора Медведчука заборонив видання книги Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані.

Про це повідомив в соцмережі сам Кіпіані.

– Слава Україні! Ми виграли справу, – написав він.

Суд частково задовольнив апеляцію, скасувавши рішення Дарницького суду щодо задоволення позовних вимог про визнання недостовірною і такою, яка порушує особисті права Медведчука, про необхідність видалити з книги інформацію про Медведчука, а також про заборону розповсюдження книги Справа Василя Стуса.

Медведчук також маэ компенсувати Кіпіані та видавництву судовий збір – по 768 грн.

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Дарницький райсуд Києва 19 жовтня 2020 року частково задовольнив позов Віктора Медведчука проти історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання та поширення книги Справа Василя Стуса.

Зокрема, згідно з його рішенням, книга є недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Медведчука.

Йдеться про два розділи, в яких автор розповідає про Медведчука як адвоката поета на процесі 1980 року.