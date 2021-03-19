Крим – це Україна, санкції проти РФ повинні діяти і надалі: президент Литви

Литва виступає за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також вкотре заявляє, що Крим – це Україна.

На цьому під час виступу у Верховній Раді наголосив президент Литви Гітанас Науседа.

– Крим – це Україна. Ми вітаємо іціціативу Києва зі створення міжнародної Кримської платформи. Також ми закликаємо Росію виконати вимоги Мінських угод. Санкції проти РФ мусять діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайняті території України. Ми не сумніваємося, що міцній Україні місце в Європі, – заявив він.

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Також Гітанас Науседа додав, що Литва завжди підтримувала Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО. Він зазначив, що на Україну чекають важкі випробування, але литовці готові поділитися своїм досвідом.

Президент Литви Гітанас Науседа перебуває в Україні з робочим візитом. Напередодні він вже зустрічався з президентом України Володомиром Зеленським. Сторони обговорили відносини між країнами і партнерство.

19 березня під час свого виступу у Верховній Раді Гітанас Науседа заговорив українською, що викликало захоплення у депутатів, які підтримали його промову гучними оплесками.