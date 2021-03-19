Верховна Рада у другому читанні і в цілом ухвалила законопроект №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів. За нього проголосували 274 нардепи.

Згідно з ухваленим документом, в Україні створять публічний Реєстр колекторських компаній. Його буде вести Нацбанк. Усі колекторські компанії, які є в країні, будуть зобов’язані зареєструватися у цьому реєстрі.

Також на Нацбанк покладається відповідальність наглядати за колекторами і тим, як вони поводяться щодо боржників. Якщо ж громадян не влаштовуватиме ставлення колекторів, то вони зможуть звернутися зі скаргою до НБУ.

У такий спосіб для колекторів вводиться так званий кодекс поведінки. Він передбачає, що колекторам забороняють прямо погрожувати позичальникам, шантажувати їх, телефонувати вночі або приховувати номер. Крім того, колектор повинен називати своє ім’я, назву компанії, підставу дзвінка і розмір боргу.

Захист від колекторів by Віта Гірко on Scribd

Крім того, закон передбачає, що усі банки або будь-які інші фінансові установи повинні повідомляти позичальників, що вони можуть залучати колекторів, якщо клієнт вчасно не вноситиме платіж. Але вони повинні це робити, коли підписують договір про надання кредиту.

Закон набуває чинності наступного після його публікації. У першому читанні закон про захист українців від колекторів Рада ухвалила ще у січні.