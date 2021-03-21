Протесты в поддержку Стерненко — ОП назвал сумму нанесенного ущерба

Повреждения на здании Офиса президента, которые нанесли протестующие 20 марта, оцениваются в 2 млн грн. Однако, если в течение 72 часов не смыть краску, сумма убытков может значительно увеличиться.

По информации ОП, накануне все этажи здания были в дыму. Первые два этажа были построены в конце 19 века, а остальные достроили в начале 20 века.

Сейчас у Офиса президента проход разрешен, однако людей просят не трогать доказательства.







Офис президента подсчитал убытки, нанесенные протестующими / 2 фотографии

Протесты у Офиса президента

Вечером 20 марта у здания Офиса президента прошел митинг в поддержку Сергея Стерненко — осужденного активиста. Протестующие разбили стекла входной двери, облили стены краской и подожгли табличку.

Одного из участников акции задержали.