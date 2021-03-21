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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Офис президента подсчитал убытки, нанесенные протестующими

Повреждения на здании Офиса президента, которые нанесли протестующие 20 марта, оцениваются в 2 млн грн. Однако, если в течение 72 часов не смыть краску, сумма убытков может значительно увеличиться.

Офис президента подсчитал убытки, нанесенные протестующими

По информации ОП, накануне все этажи здания были в дыму. Первые два этажа были построены в конце 19 века, а остальные достроили в начале 20 века.

Сейчас у Офиса президента проход разрешен, однако людей просят не трогать доказательства.

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  • Протесты в поддержку Стерненко — ОП назвал сумму нанесенного ущерба
  • Протесты в поддержку Стерненко — ОП назвал сумму нанесенного ущерба
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Офис президента подсчитал убытки, нанесенные протестующими / 2 фотографии

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Протесты у Офиса президента

Вечером 20 марта у здания Офиса президента прошел митинг в поддержку Сергея Стерненко — осужденного активиста. Протестующие разбили стекла входной двери, облили стены краской и подожгли табличку.

Одного из участников акции задержали.

Источник: Офис президента

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