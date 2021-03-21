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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Офіс президента порахував збитки, завдані протестувальниками

Пошкодження на будівлі Офісу президента, яких завдали протестувальники 20 березня, оцінюються у 2 млн грн. Однак, якщо протягом 72 годин не змити фарбу, сума збитків може значно збільшитися.

Офіс президента порахував збитки, завдані протестувальниками

За інформацією ОП, напередодні всі поверхи будівлі були в диму. Перші два поверхи були збудовані наприкінці 19 ст., а інші добудували на початку 20 ст.

Наразі біля Офісу президента прохід дозволено, однак людей просять не чіпати докази.

  • Протести на підтримку Стерненка – ОП назвав суму завданих збитків
  • Протести на підтримку Стерненка – ОП назвав суму завданих збитків
  • Протести на підтримку Стерненка – ОП назвав суму завданих збитків
  • Протести на підтримку Стерненка – ОП назвав суму завданих збитків
Офіс президента порахував збитки, завдані протестувальниками / 2 фотографии

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Протести біля Офісу президента

Увечері 20 березня біля будівлі Офісу президента пройшов мітинг на підтримку Сергія Стерненка – засудженого активіста. Протестувальники розбили шибки вхідних дверей, облили стіни фарбою та підпалили табличку.

Одного з учасників акції затримали.

Джерело: Офіс президента

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