Курс валют НБУ на 22 марта 2021 в Украине

В Украине за выходные поднялась стоимость доллара. По состоянию на 22 марта курс доллара в Украине составляет 27,71 грн. В пятницу, 19 марта, стоимость американской валюты была меньше на три копейки.
В то же время евро по сравнению с пятницей упал в цене на две копейки. Сейчас курс евро составляет 32,95 грн за единицу.
Курс валют НБУ на 22 марта 2021
- $1 — 27,71 грн;
- €1 — 32,95 грн;
- 1 польский злотый — 7,13 грн;
- 10 российских рублей — 3,73 грн.
Прогноз курса доллара до конца года
По прогнозам экспертов, летом произойдет укрепление гривны. Диапазон будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн за $1.
Кроме того, на стоимость доллара в Украине не будет влиять ситуация с миссией МВФ. Также курс не будет зависеть от биткоина.
Подробнее, какой будет курс доллара в 2021 году читайте на Фактах ICTV.