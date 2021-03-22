PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар поднялся в цене: курс валют в Украине 22 марта

В Украине за выходные поднялась стоимость доллара. По состоянию на 22 марта курс доллара в Украине составляет 27,71 грн. В пятницу, 19 марта, стоимость американской валюты была меньше на три копейки.

банк гроші

В то же время евро по сравнению с пятницей упал в цене на две копейки. Сейчас курс евро составляет 32,95 грн за единицу.

Курс валют НБУ на 22 марта 2021

  • $1 — 27,71 грн;
  • €1 — 32,95 грн;
  • 1 польский злотый — 7,13 грн;
  • 10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 22 марта 2021 в Украине

Читайте
Каким будет курс валют в Украине в марте - прогноз

Прогноз курса доллара до конца года

По прогнозам экспертов, летом произойдет укрепление гривны. Диапазон будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн за $1.

Кроме того, на стоимость доллара в Украине не будет влиять ситуация с миссией МВФ. Также курс не будет зависеть от биткоина.

Подробнее, какой будет курс доллара в 2021 году читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка