Курс валют НБУ на 22 марта 2021 в Украине

В Украине за выходные поднялась стоимость доллара. По состоянию на 22 марта курс доллара в Украине составляет 27,71 грн. В пятницу, 19 марта, стоимость американской валюты была меньше на три копейки.

В то же время евро по сравнению с пятницей упал в цене на две копейки. Сейчас курс евро составляет 32,95 грн за единицу.

Курс валют НБУ на 22 марта 2021

$1 — 27,71 грн;

€1 — 32,95 грн;

1 польский злотый — 7,13 грн;

10 российских рублей — 3,73 грн.

Прогноз курса доллара до конца года

По прогнозам экспертов, летом произойдет укрепление гривны. Диапазон будет колебаться в пределах 50 коп. — 2 грн от уровня 28 грн за $1.

Кроме того, на стоимость доллара в Украине не будет влиять ситуация с миссией МВФ. Также курс не будет зависеть от биткоина.

Подробнее, какой будет курс доллара в 2021 году читайте на Фактах ICTV.