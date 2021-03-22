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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Долар піднявся в ціні: курс валют в Україні 22 березня

В Україні за вихідні піднялася вартість долара. Станом на 22 березня курс долара в Україні становить 27,71 грн. У п’ятницю, 19 березня, вартість американської валюти була менша на три копійки.

банк гроші

Водночас євро порівняно з п’ятницею упав в ціні на дві копійки. Наразі курс євро становить 32,95 грн за одиницю.

Курс валют НБУ на 22 березня 2021

  • $1 – 27,71 грн;
  • €1 – 32,95 грн;
  • 1 польський злотий – 7,13 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 22 березня 2021 в Україні

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Прогноз курсу долара до кінця року

За прогнозами експертів, влітку відбудеться зміцнення гривні. Діапазон коливатиметься в межах 50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн за $1. Крім того, на вартість долара в Україні не впливатиме ситуація з місією МВФ.

Також курс не залежатиме від біткоїна. Детальніше про курс долара у 2021 році читайте на Фактах ICTV.

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