Курс валют НБУ на 22 березня 2021 в Україні

В Україні за вихідні піднялася вартість долара. Станом на 22 березня курс долара в Україні становить 27,71 грн. У п’ятницю, 19 березня, вартість американської валюти була менша на три копійки.

Водночас євро порівняно з п’ятницею упав в ціні на дві копійки. Наразі курс євро становить 32,95 грн за одиницю.

Курс валют НБУ на 22 березня 2021

$1 – 27,71 грн;

€1 – 32,95 грн;

1 польський злотий – 7,13 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Прогноз курсу долара до кінця року

За прогнозами експертів, влітку відбудеться зміцнення гривні. Діапазон коливатиметься в межах 50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн за $1. Крім того, на вартість долара в Україні не впливатиме ситуація з місією МВФ.

Також курс не залежатиме від біткоїна. Детальніше про курс долара у 2021 році читайте на Фактах ICTV.