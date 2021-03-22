Верховная Рада вынесла законопроект о местном референдуме на общественное обсуждение. Оно продлится до 11 апреля 2021 года.

— Местный референдум — это, по сути, правовой механизм решения спорных вопросов, конфликтных ситуаций на уровне территориальных общин. Если такого механизма нет, то люди вынуждены прибегать к другим формам выражения собственной позиции, в частности к митингам и демонстрациям, — отметил первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук.

По его словам, благодаря местному референдуму конфликтные вопросы можно решать общиной в более конструктивный способ.

Приобщиться к обсуждению и прислать свои предложения или замечания можно на адрес — localreferendum@gmail.com.

Кроме того, решение местного референдума, в котором смогут участвовать избиратели, будет обязательным для органов местного самоуправления, но только если его поддержит большинство (50% + 1 голос).

Также в парламенте предлагают разрешить досрочно прекращать полномочия как местного головы, так и рады, если община будет считать, что ошиблась на выборах или рада приняла не те решения.

Недавно Стефанчук спрогнозировал, что финальная версия текста законопроекта о местном референдуме в Украине может появиться в ближайшее время.

Рабочая группа, которая работает над этим проектом, готова объехать все ОТО, пообщаться с людьми на местах, представить свое видение референдума и прийти к общему варианту.

Источник: Руслан Стефанчук