Рада винесла законопроект про народовладдя на обговорення ОТГ

Верховна Рада винесла законопроект про місцевий референдум на громадське обговорення. Воно триватиме до 11 квітня 2021 року.

— Місцевий референдум — це, по суті, правовий механізм розв’язання спірних питань, конфліктних ситуацій на рівні територіальних громад. Якщо такого механізму немає, то люди вимушені вдаватися до інших форм вираження власної позиції, зокрема до мітингів і демонстрацій, — наголосив першим віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

За його словами, завдяки місцевому референдуму конфліктні питання можна вирішувати громадою в більш конструктивний спосіб.

Долучитися до обговорення та надіслати свої пропозиції чи зауваження можна на адресу – localreferendum@gmail.com.

Крім того, рішення місцевого референдуму, у якому зможуть брати участь виборці, буде обов’язковим для органів місцевого самоврядування, але тільки якщо його підтримає більшість (50%+1 голос).

Також у парламенті пропонують дозволяти достроково припиняти повноваження як місцевого голови, так і ради, якщо громада вважатиме, що помилилася на виборах чи рада ухвалила не ті рішення.

Нещодавно Стефанчук спрогнозував, що фінальна версія тексту законопроекту про місцевий референдум в Україні може з’явитися найближчим часом.

Робоча група, яка працює над цим проектом, готова об’їхати всі ОТГ, поспілкуватися з людьми на місцях, презентувати своє бачення референдуму і дійти до спільного варіанту.

Джерело: Руслан Стефанчук