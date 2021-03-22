Судебная реформа и борьба с коррупцией: как Зеленский будет проводить деолигархизацию

Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации на территории страны, направленный на изменение системы и уменьшение барьеров для ведения бизнеса.

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко. По его словам, ряд олигархов много лет пытаются развивать собственный бизнес, одновременно создавая препятствия для старта бизнеса других предпринимателей.

Устенко отмечает, что для этого узкая заинтересованная группа людей использует политические связи и медиаресурсы. Таким образом они блокируют эффективную борьбу с коррупцией и конкуренцией. По этой причине, по его словам, процесс деолигархизации — неизбежен.

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Советник рассказал, что речь идет об изменении целостной системы, которая формировалась в Украине много лет. Президент планирует проводить деолигархизацию по многим направлениям одновременно. Среди первоочередных мер — судебная реформа, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизация экономики и развитие конкуренции.

Бизнес в красных зонах

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю ускорить вакцинацию против коронавируса и поддержать бизнес в красных зонах.

В то же время глава государства намерен как можно скорее подписать закон, принятый Верховной Радой, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия после прививки от коронавируса. По его словам, после этого Кабмин должен создать специальный компенсационный фонд.