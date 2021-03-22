Судова реформа та боротьба з корупцією: як Зеленський проводитиме деолігархізацію

Президент України Володимир Зеленський розпочав процес деолігархізації на території країни, спрямований на зміну системи та зменшення бар’єрів для ведення бізнесу.

Про це заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко. За його словами, низка олігархів багато років намагаються розвивати власний бізнес, водночас створюючи перешкоди для старту бізнесу інших підприємців.

Устенко зазначає, що для цього вузька зацікавлена група людей використовує політичні зв’язки та медіаресурси. Таким чином вони блокують ефективну боротьбу з корупцією та конкуренцією. З цієї причини, за його словами, процес деолігархізації – неминучий.

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Радник розповів, що йдеться про зміну цілісної системи, яка формувалася в Україні багато років. Президент планує проводити деолігархізацію у багатьох напрямках водночас. Серед першочергових заходів – судова реформа, відновлення повноцінної роботи антикорупційної інфраструктури, демонополізація економіки та розвиток конкуренції.

Бізнес у червоних зонах

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю пришвидшити вакцинацію проти коронавірусу та підтримати бізнес у червоних зонах.

Водночас глава держави має намір якомога скоріше підписати закон, ухвалений Верховною Радою, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки після щеплення від коронавірусу. За його словами, після цього Кабмін має створити спеціальний компенсаційний фонд.