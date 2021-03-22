Президент Владимир Зеленский подписал закон о создании в Украине Бюро экономической безопасности, который Верховная рада приняла еще 28 января этого года.

Основной функцией бюро будет борьба с экономическими преступлениями и защита экономических процессов от давления силовых органов.

Когда БЭБ начнет работу, Служба безопасности Украины потеряет полномочия по расследованию коррупционных преступлений и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики, будет ликвидирована и налоговая милиция.

Таким образом, БЭБ станет единственным органом власти, который будет заниматься экономическими преступлениями.

— Основной функцией Бюро экономической безопасности будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать бенефициаров финансовых операций и определять, есть ли нарушение закона в обращении средств тех или иных бизнес- или государственных структур, — отмечают в официальном представительстве президента.

Деятельность нового органа будет контролировать Кабинет министров.

Ликвидация налоговой милиции

Владимир Зеленский подписал закон №4090, ликвидируюший налоговую милицию, вместо которой и будет действовать недавно созданное Бюро экономической безопасности.

Закон о ликвидации налоговой милиции Верховная Рада приняла 29 января 2021.

Источник: Президент Украины