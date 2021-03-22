ВВП України в 2020 році впав на 4% – Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт України в 2020 році впав на 4% після чотирьох років зростання.

Такі дані надала Державна служба статистики.

Номінальний ВВП склав 4 194,1 млрд грн, а з розрахунку на одну особу – 100,47 тис. грн.

Держстат уточнив, що зміна дефлятора в минулому році склала 9,8%.

За даними відомства, у першому кварталі 2020 року порівняно з першим кварталом 2019 року спад склав 1,2%, у другому кварталі він прискорився до 11,2%, після чого сповільнилося до 3,5% в третьому кварталі і 0,5% – в четвертому.

Так, номінальний ВВП в першому кварталі минулого року дорівнював 854,05 млрд грн, у другому – 875,34 млрд грн, в третьому – 1 163,17 млрд грн і в четвертому – 1 301 млрд грн.

Держстат нагадала, що в 2019 року ВВП України зріс на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а в 2017 і 2016 роках він збільшився відповідно на 2,5% і 2,4% після спаду в 2015 році.

Також уряд в 2021 році прогнозує зростання економіки України на 4,6%.

Прогноз курса долара

До кінця 2021 року курс долара в Україні підвищиться до позначки 29,5 грн/$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.

Експерти вважають, що на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року становитиме 30,5 грн і на кінець 2024-го сягне позначки 31 грн.