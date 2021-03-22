До кінця 2021 року курс долара в Україні підвищиться до позначки 29,5 грн/$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.

Такий прогноз агентства S&P Global Ratings озвучив старший аналітик компанії Альпарі Вадим Іосуб.

За його словами, експерти агентства вважають, що на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року становитиме 30,5 грн і на кінець 2024-го сягне позначки 31 грн.

– Водночас інфляція в поточному році прогнозується на рівні 7,7%, у 2022-му – 5,5%, у 2023-му та 2024-му – по 5%, – наголосив аналітик.

Окрім того, ВВП в Україні у цьому році S&P прогнозує на рівні 4%, в наступному – 3,5%, у 2023-му і 2024-му роках – по 3%.

На думку аналітика, поточний курс долара в Україні до кінця тижня фактично не зміниться.

– Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень в межах 27,7 грн, а готівковий долар у банках – у межах 27,6-27,8 грн, – підсумував Іосуб.

Курс валют в Україні 22 березня

Станом на 22 березня НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 27,71 грн/$.

Євро подешевшав за день на дві копійки. Його курс – 32,95 грн/€.