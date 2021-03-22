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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Зеленський підписав закон про створення Бюро економічної безпеки

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні Бюро економічної безпеки, який Верховна Рада ухвалила ще 28 січня цього року.

володимир зеленський

Основною функцією бюро буде боротьба з економічними злочинами та захист економічних процесів від тиску силових органів.

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Коли БЕБ розпочне роботу, Служба безпеки України втратить повноваження з розслідування корупційних злочинів та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки, ліквідовано буде і податкову міліцію.

Отже, БЕБ стане єдиним органом влади, що займатиметься економічними злочинами.

– Основною функцією Бюро економічної безпеки буде аналітична робота, а не силові повноваження. Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій і визначатиме, чи є порушення закону в обігу коштів тих чи інших бізнес- чи державних структур, – зазначають у офіційному представництві президента.

Діяльність нового органу контролюватиме Кабінет міністрів.

Ліквідація податкової міліції

Володимир Зеленський підписав закон  №4090, який ліквідує податкову міліцію, замість якої і буде діяти новостворене Бюро економічної безпеки.

Закон про ліквідацію податкової міліції Верховна Рада ухвалила 29 січня 2021 року.

Джерело: Президент України

Фото: Офіс президента

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