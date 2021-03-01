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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Зеленський підписав закон про ліквідацію податкової міліції

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який ліквідує податкову міліцію та вводить у дію Бюро економічної безпеки.

Зеленський підписав закон про ліквідацію податкової міліції

Закон №4090 передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабміном про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності закону про БЕБ.

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29 січня Верховна Рада ухвалила закон, що ліквідує податкову міліцію.

Згідно з документом, в Україні ліквідується діяльність органів податкової міліції.

Замість податкової міліції в Україні з’явиться Бюро економічної безпеки. На його потреби в державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн грн.

Згідно з законом, правоохоронний орган повинен виявляти, розслідувати та розкривати економічні правопорушення.

Фото: Офіс президента

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