Зеленський підписав закон про ліквідацію податкової міліції

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який ліквідує податкову міліцію та вводить у дію Бюро економічної безпеки.
Закон №4090 передбачає ліквідацію податкової міліції з дня ухвалення рішення Кабміном про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше шести місяців з дня набрання чинності закону про БЕБ.
29 січня Верховна Рада ухвалила закон, що ліквідує податкову міліцію.
Згідно з документом, в Україні ліквідується діяльність органів податкової міліції.
Замість податкової міліції в Україні з’явиться Бюро економічної безпеки. На його потреби в державному бюджеті на цей рік заклали 587 млн грн.
Згідно з законом, правоохоронний орган повинен виявляти, розслідувати та розкривати економічні правопорушення.